‘Hipócrita’: como treta de Nizam e Fernando terminou em exposição de prints

A equipe do influenciador e ex-BBB Nizam usou os perfis do peão para divulgar prints de mensagens recebidas de Fernando Sampaio antes do confinamento. Os dois, que participam de A Fazenda 2025 (Record), protagonizaram briga ontem.
Como treta terminou em exposição
Desentendimento aconteceu durante o intervalo do programa ao vivo, no contexto de formação da 4ª roça. Eles trocaram acusações sobre a vida e a postura um do outro, tanto dentro quanto fora do reality show.
Fernando acusou Nizam de ser "mentiroso e falso". "Você trai as pessoas na frente do Brasil".
Discussão ficou tensa, forçando a produção do programa intervir. Os "ninjas" se colocaram entre os dois para separá-los.
Mesmo assim, Fernando continuou gritando: "Você é um hipócrita, mentiroso e falso". Ele chegou a ser segurado para que não avançasse no ex-BBB, e justificou-se dizendo que não agrediria ninguém, mas que o colega de confinamento iria "aprender o que é dizer que é riquinho lá fora".
O desafio dos prints
Durante o calor da briga, Nizam confrontou Fernando com uma ameaça que terminaria na exposição virtual: "Quer que eu fale pra minha equipe postar os directs que você me manda toda hora? Você quer?", perguntou o ex-BBB. A resposta do artista foi direta: "Pode postar".
Elogios e convites
Atendendo ao pedido, a equipe do influenciador publicou trecho da discussão, acompanhado de prints. A publicação usou a música "Obsessed" como trilha sonora.
Capturas de tela revelaram teor de mensagens enviadas por Fernando a Nizam antes de ambos entrarem no programa da Record. O ator aparece elogiando o ex-BBB em diversas ocasiões, respondendo a fotos do modelo com comentários como: "Lindo", "genética boa é outra coisa" e "eu tava aplaudindo esse braço fibrado".
Além dos elogios, o artista também teria sugerido encontros. De acordo com as imagens, o influenciador não chegou a responder às mensagens do artista, apenas reagiu a algumas delas com corações.
