‘Hipócrita’: como treta de Nizam e Fernando terminou em exposição de prints

A equipe do influenciador e ex-BBB Nizam usou os perfis do peão para divulgar prints de mensagens recebidas de Fernando Sampaio antes do confinamento. Os dois, que participam de A Fazenda 2025 (Record), protagonizaram briga ontem.

Como treta terminou em exposição

Desentendimento aconteceu durante o intervalo do programa ao vivo, no contexto de formação da 4ª roça. Eles trocaram acusações sobre a vida e a postura um do outro, tanto dentro quanto fora do reality show.

Fernando acusou Nizam de ser "mentiroso e falso". "Você trai as pessoas na frente do Brasil".