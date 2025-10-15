De moletas, Gracyanne Barbosa marca presença em ensaio da União da Ilha

Mesmo ainda se recuperando de uma cirurgia no joelho, Gracyanne Barbosa, rainha de bateria da escola de samba União da Ilha, participou do ensaio da agremiação na noite de hoje, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A musa chegou de moletas ao barracão da escola. Gracyanne usava um vestido vermelho, uma das cores tradicionais da escola, e estava com um estabilizador no joelho esquerdo, além de um curativo na cicatriz da cirurgia realizada há cerca de 15 dias.

A lesão da artista ocorreu durante sua participação no "Dança dos Famosos", quadro do Domingão com Huck. Apesar do incidente, Gracyanne mostrou que está determinada a não deixar de lado sua presença nos ensaios.