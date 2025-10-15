Bárbara: Acusações de preconceito viram 'supertrunfo' em A Fazenda

A briga entre Tàmires e Carol Lekker, marcada por acusações de preconceito e intervenção da apresentadora Adriane GAlisteu, mais uma vez testam os limites de A Fazenda, dizem Bárbara Saryne e Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL.

Bárbara destacou que as acusações de preconceito viraram um "supertrunfo" no embate. Carol alegou racismo por comentários sobre cabelo, enquanto Tamires citou ofensa ao povo indígena, após Carol hostilizar Yoná em uma dinâmica e pedir desculpas em seguida.