Filha de Michael Jackson recebeu R$ 365 milhões da herança, diz revista

Paris Jackson, 27, recebeu US$ 65 milhões (cerca de R$ 365 milhões) da herança de Michael Jackson enquanto trava disputa judicial com os gestores da imagem e dos ganhos do Rei do Pop.

O que aconteceu

A revista People revelou que Paris acusa os gestores dos rendimentos do pai de falta de transparência e ganhos ilegais. Os empresários dos bens rebateram as acusações e expuseram a quantia que a herdeira recebeu da fortuna de Michael.

A filha alega que os gestores realizaram "pagamentos indevidos" em torno de US$ 625 mil (cerca de R$ 3,4 milhões). As transações teriam acontecido em 2018. Paris chama o dinheiro de uma "gorjeta luxuosa concedida a advogados já bem remunerados".