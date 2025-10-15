Família de Diane Keaton revela causa da morte de atriz vencedora do Oscar

A atriz, diretora e produtora Diane Keaton morreu em 11 de outubro, na Califórnia, aos 79 anos, em decorrência de uma pneumonia.

O que aconteceu?

Causa da morte foi confirmada pela família da artista à revista People. "A família Keaton é muito grata pelas extraordinárias mensagens de amor e apoio que recebeu nos últimos dias em nome de sua amada Diane, que morreu de pneumonia em 11 de outubro", diz o comunicado.

Família também pediu apoio de fãs. "Ela amava animais e era firme em seu apoio à comunidade desabrigada. Então, qualquer doação em sua memória para um banco de alimentos local ou um abrigo de animais seria uma homenagem maravilhosa e muito apreciada."