Família de Diane Keaton revela causa da morte de atriz vencedora do Oscar

A atriz, diretora e produtora Diane Keaton morreu em 11 de outubro, na Califórnia, aos 79 anos, em decorrência de uma pneumonia.
O que aconteceu?
Causa da morte foi confirmada pela família da artista à revista People. "A família Keaton é muito grata pelas extraordinárias mensagens de amor e apoio que recebeu nos últimos dias em nome de sua amada Diane, que morreu de pneumonia em 11 de outubro", diz o comunicado.
Família também pediu apoio de fãs. "Ela amava animais e era firme em seu apoio à comunidade desabrigada. Então, qualquer doação em sua memória para um banco de alimentos local ou um abrigo de animais seria uma homenagem maravilhosa e muito apreciada."
Carreira
Diane Keaton nasceu em Los Angeles, na Califórnia no dia 5 de janeiro de 1946. Ela começou sua carreira no teatro e fez sua estreia no cinema como figurante em "As Mil Faces do Amor", em 1970.
Seu primeiro destaque em Hollywood foi em "O Poderoso Chefão" (1972). Diane foi escolhida pelo diretor Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams, par romântico do protagonista Al Pacino. Ela retornou ao personagem nas sequências da franquia em "O Poderoso Chefão - Parte 2" (1974) e na Parte 3 (1990).
Keaton esteve em diversos filmes de Woody Allen. Ela estrelou longas do diretor como "Play It Again, Sam" (1972), "Sleeper" (1973) e "Love and Death" (1975).
Oscar veio em 1977. Ela venceu a estatueta com a personagem-título do filme "Annie Hall", em português "Noivo Nervoso, Noiva Neurótica". Keaton voltou a ser indicada ao Oscar pela atuação em "Alguém Tem Que Ceder" (2003), mas não levou a estatueta na premiação de 2004.
Como atriz, seus outros trabalhos memoráveis foram: "Baby Boom" (1987), "O Pai da Noiva" (1991), "O Pai da Noiva - Parte 2" (1995), "O Clube das Desquitadas" (1996), entre outros.
Keaton também atuou como diretora no documentário "Heaven", de 1987, e o filme "Hanging Up", 2000, e um episódio de "Twin Peaks".
