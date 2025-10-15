SplashUOL
Assine UOL
Êta Mundo Melhor!

'Êta Mundo Melhor!' hoje (15): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Flávia Alessandra é Sandra em 'Êta Mundo Melhor!'
Flávia Alessandra é Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (15) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

A polícia anuncia a Celso que Sandra está morta. Estela tem uma vaga lembrança de sua identidade, e agradece a Túlio. Francine ensina Maria Divina a dançar. Inês diz a Ernesto que Sandra morreu. Olga retorna à pensão de Margarida. Paula alerta Túlio sobre seus sentimentos por Estela. Asdrúbal pega o mapa das esmeraldas por engano, e Cunegundes, Quinzinho e Medeia decidem ir atrás do professor. Todos comentam a suposta morte de Sandra. Celso ordena o início do enterro, e Inês se desespera.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.