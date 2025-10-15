Ator de 'Esqueceram de Mim' é internado após emergência médica

Daniel Stern, 68, que viveu o ladrão Marv em "Esqueceram de Mim", foi hospitalizado no início do mês após uma emergência médica.

O que aconteceu

O Corpo de Bombeiros do Condado de Ventura, na Califórnia, confirmou que atendeu a um chamado na casa do ator. Stern foi auxiliado pelos bombeiros e levado a um hospital. Não foram revelados mais detalhes do ocorrido.

Ele "está bem de saúde", confirmou um assessor de imprensa do ator ao Daily Mail. Stern também já foi liberado do hospital.