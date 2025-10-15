'Desorganização': entenda treta entre Thalita Rebouças e Bienal do Paraná

Estou profundamente chateada e indignada, para dizer o mínimo. Sempre priorizei meus leitores, mas diante de tantas mudanças e da ausência de um contrato e tantas notícias preocupantes, achei melhor cancelar minha participação no evento, como fizeram colegas queridos que eu muito admiro. Thalita Rebouças

O ponto de maior indignação da autora ocorreu quando a organizadora do evento (a coordenadora-geral Lis Alves) se comunicou com a pessoa que cuida de seus eventos em tom de acusação. A organizadora questionou por que a autora teria ido ao aeroporto "se apresentar no guichê para embarcar" se ela havia cancelado o evento.

Ela negou a acusação, classificando a afirmação como "mentira, calúnia e difamação". "Não aceito mentira com meu nome. Não aceito que queiram passar uma imagem que não me representa", disse.

Diante do que chamou de "coação" e calúnia, a autora anunciou que acionou seus advogados para tomar medidas legais.

Problemas operacionais e mudança de sede

A 1ª Bienal do Livro do Paraná enfrentou problemas logísticos e financeiros desde o ano passado, quando começou a ser concebida. O evento, que esperava um público de 200 mil pessoas, tinha autorização para captar mais de R$ 8 milhões via Lei Rouanet, mas, até setembro, não havia nenhum valor arrecadado no sistema do Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura).