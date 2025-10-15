Chico Barney: Não é só a voz! Dudu Camargo imita Silvio Santos até no jogo
Dudu Camargo virou assunto na quarta formação da Roça ao tentar trollar os colegas com suspense na indicação, avaliam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. Para Chico, ele imita Silvio Santos até em suas estratégias.
O fazendeiro provocou tensão ao simular que mandaria Nizam para a Roça, mas trocou por Fernando no último instante. Galisteu interrompeu a brincadeira ao vivo e reforçou seu comando na dinâmica.
Pô, o Dudu Camargo ontem... Ele brilhou. Ele mostrou ontem, se alguém tinha dúvida do talento do Dudu como comunicador, não vou aqui falar de ética, de costumes, de moral. O Dudu é um bom comunicador, porque ele tomou uma invertida da Galisteu pesada e ele teve um jogo de cintura que muito apresentador estudado, muito apresentador experimentado, era a palavra que eu queria, não teria como ele teve ontem. Eu fiquei impressionado com também a frieza e a galhardia de Dudu Camargo.
Chico Barney
Barney destaca que Galisteu traçou um limite claro ao impedir que Dudu comandasse a dinâmica, mas vê no suspense criado pelo participante um elemento que ?eleva o nível do programa?.
Aí, quando o Dudu começou perguntando se podia mandar a pessoa sentar no banquinho ali ele nem pergunta nada e a Galisteu já fala assim, 'Ó, você sabe que a gente fica de olho em tudo o que acontece por aqui. Ser fazendeiro é coisa séria. Chegou a hora de dar seu voto e justificar. Só que se você pedir para ir para o banco, quem pede para ir para o banco sou eu. Pode falar o que quiser, mas na hora de ir para o banco sou eu que dou o comando'. Então a Galisteu traça ali um limite que eu entendi, faz sentido, organiza de certa maneira, mas eu acho que a Fazenda perdeu um pouco da oportunidade de uma cena boa.
Chico Barney
Bárbara Saryne avalia que Galisteu quis manter a imparcialidade e evitar comparações com votações passadas, mas admite que a intervenção acabou favorecendo o sucesso da trollagem.
O suspense terminou com Fernando indo para o banco e ficando surpreso. Barney e Bárbara veem em Dudu traços do estilo Silvio Santos, tanto no improviso quanto na lógica de surpreender colegas e público.
O Dudu todo mundo sabe, ele imita o Silvio Santos no jeito de falar. Mas ele imita o Silvio Santos também no jeito de pensar. Eu acho que essa é a melhor característica do Dudu. Imitar o Silvio Santos? Qualquer um consegue. Mas imitar o jeito de pensar não é normal, não é comum. Então, esse final dele, que ele esculhamba o Fernando de certa maneira, manda pra Roça e fala assim, 'vai que você ganha o fazendeiro e aí se resolve com ele', isso é 100% Silvio Santos. Não é o jeito de falar, é o jeito de pensar a Bárbara.
Chico Barney
Bárbara: Acusações de preconceito viram 'supertrunfo' em A Fazenda
Tàmires votou em Carol e acusou de ofender o povo indígena. Carol disse que ela estava mentindo. Está rolando uma acusação que é meio que um supertrunfo do preconceito.
Bárbara Saryne
