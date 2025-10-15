P. Diddy terá que fazer tratamento obrigatório quando deixar a prisão

Sean "Diddy" Combs enfrentará uma série de condições especiais ao deixar a prisão e iniciar seus cinco anos de liberdade supervisionada.
O que aconteceu
O TMZ revelou a lista de exigências determinadas pela Justiça americana como parte de sua condenação. Diddy será obrigado a participar de programas de tratamento ambulatorial voltados para abuso de substâncias químicas e saúde mental. O rapper também deverá seguir à risca o uso de medicamentos prescritos, a menos que um profissional de saúde autorizado mude sua prescrição.
O artista também precisará frequentar um programa de reabilitação voltado à violência doméstica. As medidas fazem parte do plano de reabilitação determinado para sua reintegração gradual à sociedade, com supervisão contínua das autoridades durante todo o período de liberdade assistida.
Diddy foi condenado a 50 meses de prisão, o equivalente a 4 anos, 1 mês e 28 dias. O artista já cumpriu 1 ano e 17 dias da pena, desde sua detenção em setembro do ano passado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.