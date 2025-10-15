P. Diddy terá que fazer tratamento obrigatório quando deixar a prisão

Sean "Diddy" Combs enfrentará uma série de condições especiais ao deixar a prisão e iniciar seus cinco anos de liberdade supervisionada.

O que aconteceu

O TMZ revelou a lista de exigências determinadas pela Justiça americana como parte de sua condenação. Diddy será obrigado a participar de programas de tratamento ambulatorial voltados para abuso de substâncias químicas e saúde mental. O rapper também deverá seguir à risca o uso de medicamentos prescritos, a menos que um profissional de saúde autorizado mude sua prescrição.

O artista também precisará frequentar um programa de reabilitação voltado à violência doméstica. As medidas fazem parte do plano de reabilitação determinado para sua reintegração gradual à sociedade, com supervisão contínua das autoridades durante todo o período de liberdade assistida.