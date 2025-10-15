Derivado de 'Outlander' tem teste de virgindade e sexo quase explícito

Roy complementou, explicando que Brian "está garantindo que não está machucando ela, e que está tudo bem para continuar". Slater finalizou, destacando a potência dos gestos: "Discutimos... a importância das mãos em vez da nudez, por exemplo, o toque de uma mão, uma mão no rosto ou no cabelo, e o quão poderoso isso pode ser".

Enquanto na tela as cenas são de alta tensão e drama, nos bastidores o clima era de total descontração e união. Em entrevista a Splash, Roy e Slater descreveram a produção como uma "família".

"Nós nos divertimos demais. Quer dizer, nós saímos mais fora do set do que no trabalho, eu acho", contou Roy. "Todos nós nos conhecemos por volta do Natal e fizemos muitas comemorações e festas juntos. E nos conhecemos muito rapidamente. Realmente parece uma família lá".

Harriet Slater em 'Outlander: Blood of My Blood' Imagem: Foto: Divulgação/Starz

Para a atriz Slater, fazer parte de "Blood of My Blood" soou como um reencontro com o destino. Ela revelou que, anteriormente, havia sido convidada para fazer um teste para o papel de Brianna, mas outro trabalho a impediu. "É engraçado como isso acontece na vida. Às vezes, alguma coisa não pode acontecer por algum motivo, e então 'Blood of My Blood' surgiu," refletiu. Sobre a personagem atual, ela foi categórica: "E acho que me encaixo melhor com Ellen MacKenzie."

A imersão no século XVIII foi um dos tópicos mais divertidos para eles. Slater explicou como os figurinos foram essenciais para a construção das personagens. "Usamos espartilhos e você fica com uma postura diferente. Você se move de forma diferente. E você tem essas saias grandes e pesadas, o que definitivamente ajuda com a personagem," detalhou.