Debora Bloch prova a Odete que tem lastro em apê com vista de cair o queixo

Debora Bloch, 62, vive há mais de 20 anos no mesmo apartamento, no Rio de Janeiro.

Como é o recanto da atriz

Imóvel está localizado em frente a Lagoa Rodrigo de Freitas.

Espaço é amplo e tem vista para pontos turísticos do Rio de Janeiro. Do apartamento, é possível ver o Morro do Corcovado e parte do Pão de Açúcar.