Debora Bloch prova a Odete que tem lastro em apê com vista de cair o queixo

Debora Bloch, 62, vive há mais de 20 anos no mesmo apartamento, no Rio de Janeiro.
Como é o recanto da atriz
Imóvel está localizado em frente a Lagoa Rodrigo de Freitas.
Espaço é amplo e tem vista para pontos turísticos do Rio de Janeiro. Do apartamento, é possível ver o Morro do Corcovado e parte do Pão de Açúcar.
Artista já mostrou detalhes da casa no programa Lar Vida Interior (GNT). "O que transforma uma casa num lar é a casa ter vida. A sua vida está dentro dela", disse ao mostrar o apartamento.
Casa já passou por reformas, e uma delas transformou a sala. O espaço se tornou local de exercícios e ensaios para Débora Bloch, contando com lembranças de seus personagens e prêmios.
Sala tem estante para relembrar momentos marcantes da carreira, com prêmios, fotos e outros objetos de decoração.
