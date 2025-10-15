Corpo de ex-Malhação Felipe Selau será velado hoje no Paraná

O corpo de Felipe Back Selau, ex-Malhação, será velado hoje em Céu Azul, cidade do Paraná.

O que aconteceu

Ainda não há o horário do velório e do sepultamento. Priscila Back, irmã do ator, informou que o corpo deve chegar em Foz do Iguaçu às 14h15. A partir daí, seguirá no carro funerário para Céu Azul.

O caixão será fechado. Felipe Back tinha 31 anos e foi encontrado morto ontem, em seu apartamento em São Paulo.