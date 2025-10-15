Corpo de ex-Malhação Felipe Selau será velado hoje no Paraná

O corpo de Felipe Back Selau, ex-Malhação, será velado hoje em Céu Azul, cidade do Paraná.
O que aconteceu
Ainda não há o horário do velório e do sepultamento. Priscila Back, irmã do ator, informou que o corpo deve chegar em Foz do Iguaçu às 14h15. A partir daí, seguirá no carro funerário para Céu Azul.
O caixão será fechado. Felipe Back tinha 31 anos e foi encontrado morto ontem, em seu apartamento em São Paulo.
Morte
Amigos, companheiros de trabalho e familiares tiveram dificuldades para entrar em contato com Felipe nos últimos dias. Em vídeo divulgado ontem nas redes sociais, Priscila Back afirmou que o corpo foi encontrado após um amigo ir até o apartamento e pedir ajuda a um chaveiro.
Priscila não informou detalhes sobre a causa da morte. Foram encontrados antidepressivos no local, segundo a irmã de Felipe.
Uma perícia foi realizada no local, informou a atleta. Splash procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que afirmou precisar de mais informações sobre o caso, como local e horário da ocorrência, para apurar novas informações.
Atualmente, ele trabalhava como produtor executivo da empresa Chilli Beans e utilizava o nome artístico de Felipe Céu. Em Malhação, Felipe interpretou o personagem Paulo Tiago na temporada intitulada "Malhação, Casa Cheia".
Procure ajuda
Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.
O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.
