TCA, ações e muito dinheiro: quem vai ficar com a fortuna de Odete Roitman

Se a briga de César já era complexa, a reaparição do filho dado como morto, Leonardo, jogou o inventário da família Roitman no liquidificador. Com seu retorno, ele readquire a condição de herdeiro necessário.

A advogada Vanessa Paiva aborda o transtorno de contabilidade que a volta de Leonardo gera: "Incluindo esse novo herdeiro, que não tinha sido localizado. Então a gente pode pedir a anulação da partilha, ou a inclusão dele no inventário, se o inventário ainda estiver em trâmite".

O advogado Wagner Oliveira Pereira Junior complementa a dor de cabeça dos demais herdeiros: "Isso implica na necessidade de retificação da partilha já realizada, pois ele terá o direito de reaver sua quota-parte da herança".

Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Leonardo reaparece na condição de incapacidade, ou seja, sem condições para exercer plenamente a vida civil. Nesse cenário, ele não pode administrar sua recém-conquistada parte na herança.

A advogada Amanda Helito explica que será necessário um processo judicial para formalizar a interdição de Leonardo. "Da mesma forma, será necessário que o juiz reconheça, por meio de perícia, que ele não tem condições de exercer sua vida civil, e que seja nomeada judicialmente uma pessoa para representá-lo".