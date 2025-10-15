SplashUOL
Com look decotado, Heidi Klum faz piada ao mostrar pelo nos seios

Colaboração para Splash, em São Paulo
Heidi Klum brinca sobre pelos nos seios
Heidi Klum brinca sobre pelos nos seios Imagem: Andreas Rentz/Getty Images

Heidi Klum, 52, uma das supermodelos mais icônicas do mundo da moda, brincou com o fato de ter pelos nos seios.

O que aconteceu

Heidi mostrou que lida com o envelhecimento e as mudanças do corpo com total naturalidade. A apresentadora do "Germany's Next Topmodel" compartilhou um vídeo no Instagram em que aparece com um vestido preto decotado e comenta sobre o detalhe inusitado.

Enquanto filmava a si mesma, Klum deu zoom no decote e apontou para um pequeno pelo visível na região dos seios. Rindo da situação, ela perguntou diretamente aos seguidores: "Você tem pelo nos seios?"

A brincadeira viralizou e arrancou risos dos fãs, justamente por tratar com leveza um assunto que muitas pessoas evitam comentar. Essa não é a primeira vez que Heidi aborda esse tipo de tema. Em uma entrevista recente à revista Real Simple, ela contou que passou a notar novos pelos surgindo com o passar dos anos, especialmente no queixo e na região do busto, e comentou: "Alguns deles são do tamanho do meu dedo mindinho!", disse, aos risos.

Apesar da surpresa inicial com essas mudanças naturais, Klum reforçou que tem aprendido a encarar tudo com leveza e sem paranoia. "Só penso: 'Opa, você não estava aí ontem!'", completou.

Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram

