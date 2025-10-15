Chico Barney diz que não participaria do BBB: 'Já tenho problema demais'

A dupla ainda se divertiu imaginando como seria a rotina dentro da casa mais vigiada do país. "Prova de resistência? Eu seria o primeiro eliminado. Minha coluna não merece isso. Tudo certo, vamos pro paredão", disse Tabet.

Para Barney, conhecido por comentários ácidos e leituras detalhadas sobre realities e novelas, o principal obstáculo é justamente o nível de autoconsciência. "A pessoa precisa estar um pouco mais liberta de si mesma pra participar de um programa assim", disse ele.

O reality show, o BBB especificamente, é a última fogueira que faz diferentes tribos se sentarem juntas pra falar da mesma coisa. Ele é o último balizador da cultura popular, assunto de fila de padaria. Chico Barney

Chico Barney elege 'camarote dos sonhos' para BBB 26: 'Craque Neto e Urach'

Chico Barney já tem sua escalação ideal caso a Globo queira turbinar o camarote do Big Brother Brasil 26. O colunista de Splash montou o que chamou de "elenco dos sonhos" para o reality.

"Eu gosto da curadoria do Carelli, da Fazenda, porque ele vai no não óbvio", começou Barney, elogiando o diretor da Record. "A gente tende a achar que quanto mais famoso, mais interessante. E, normalmente, é o contrário. Quanto mais bem-sucedido, menos o cara se envolve."