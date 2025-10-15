Por que ator de 'Vale Tudo' saiu de costas de cemitério? Entenda o ritual

Uma breve atitude de Guilherme Magon durante as gravações de "Vale Tudo" (TV Globo) despertou a curiosidade de internautas.

O que aconteceu

Parte do elenco se reuniu no início da semana passada para gravar a cena do enterro de Odete Roitman (Debora Bloch). Entre os presentes no cortejo estavam Heleninha (Paolla Oliveira), Eugênio (Luis Salem), Celina (Malu Galli), César Ribeiro (Cauã Reymond) e Leonardo Roitman (Guilherme Magon).

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Guilherme Magon caminha em direção à saída do cemitério, mas, ao chegar ao portão, vira-se de costas. A atitude chamou a atenção dos internautas, que passaram a comentar o gesto. Em uma das mensagens, uma seguidora escreveu: "Respeito, sou católica, mas sempre faço isso também. É uma forma de se retirar com respeito." Outra pessoa comentou: "É só ler sobre o espiritismo! Sou espírita e não devemos virar as costas para as almas. Temos que ter respeito."