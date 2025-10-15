Sem medicamentos, ator de 'Um Sonho Possível' impressiona ao perder 83 kg

Quinton Aaron, 41, que atuou ao lado de Sandra Bullock em "Um Sonho Possível" (2009), tem chamado atenção nas redes sociais com sua impressionante transformação física.

O que aconteceu

O ator revelou ao TMZ que já chegou a pesar 250 kg. Com disciplina e mudanças no estilo de vida, Aaron atualmente está com 167 kg e tem a meta de chegar aos 145 kg. "Eu consegui", celebrou, destacando o esforço que o levou a essa conquista.

Nas redes sociais, ele compartilha fotos de sua evolução, incluindo uma montagem comparando imagens antigas e recentes de terno. Brincando sobre a mudança, escreveu: "Sempre fico bem de terno, se é que posso dizer isso, mas, caramba, se eu não estou voando com gravata-borboleta e 68 kg mais leve".