Aos 78, Schwarzenegger encara dores e reflete sobre o preço do Mr. Olympia

Mas o corpo cobrou seu preço. Em 2002, Schwarzenegger precisou substituir o quadril, o que chamou de uma experiência assustadora. Para ele, problemas nas articulações em geral têm sido difíceis.

Mesmo assim, ele afirma que não se arrepende dos treinos duros que teve que fazer para se tornar sete vezes campeão do Mr. Olympia. Para ele, isso faz parte da trajetória para grandes conquistas.

Quando você compete, não tem escolha... É como dizer a um piloto de corrida? 'O risco é você morrer'. Como evitar isso? Se você quer correr, se quer ser o número um, você tem que ir e correr o risco. O mesmo acontece com as corridas de downhill, com as lutas do UFC, com o boxe, com todas essas coisas. Há riscos envolvidos. Arnold Schwarzenegger

Hoje, o ex-Mr. Olympia defende que o segredo do envelhecimento saudável está no movimento constante. Ele reconhece que dor, lesões, artrite e problemas nas articulações podem afastar as pessoas dos treinos, mas insiste que o pior erro é parar. "Já passei por muita coisa assim, então sempre tento dizer às pessoas: 'Nunca parem de se movimentar por causa da dor. Procurem ajuda.'", diz o astro.