Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis iguais durante treino na academia

Ana Castela, 21, publicou uma foto ao lado de Zé Felipe, 27, durante um treino conjunto.

O que aconteceu

Os dois apareceram juntos em uma selfie no espelho. "Vai voltar a treinar sim", escreveu a boiadeira na legenda da publicação. Os dois cantores, que já admitiram estar se conhecendo melhor e chegaram a trocar um beijo durante uma gravação no "Domingo Legal" (SBT) no último domingo (12), foram vistos usando anéis parecidos, no dedo em que normalmente se usa uma "aliança de namoro".

Na noite da última terça-feira (14), Ana também surgiu em um vídeo exibindo um anel semelhante ao que Zé Felipe tem usado recentemente. O detalhe, que não passou despercebido, fez os fãs começarem a levantar especulações sobre um possível pedido de namoro.