De biquíni, Adriana Birolli posta registros de lua de mel no Maranhão

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Adriana Birolli, 38, está aproveitando momentos de descanso ao lado do marido, Ivan Zettel, 62, nos Lençóis Maranhenses.

O que aconteceu

A atriz, que está em lua de mel, compartilhou um novo álbum de fotos em suas redes sociais. Em um dos cliques, Adriana aparece relaxando em uma praia paradisíaca. "Paz e conforto", escreveu a artista na legenda da publicação no Instagram.

No carrossel de fotos, Birolli aparece de biquíni off-white com estampa de palmeiras, combinando com uma saída de praia leve. Para completar o look, ela usou chapéu de palha e óculos escuros, esbanjando estilo e elegância.

A postagem recebeu elogios dos fãs. "Linda e natural", escreveu uma. "Charmosa', elogiou outra seguidora da atriz.

