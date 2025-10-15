De biquíni, Adriana Birolli posta registros de lua de mel no Maranhão

Adriana Birolli, 38, está aproveitando momentos de descanso ao lado do marido, Ivan Zettel, 62, nos Lençóis Maranhenses.

O que aconteceu

A atriz, que está em lua de mel, compartilhou um novo álbum de fotos em suas redes sociais. Em um dos cliques, Adriana aparece relaxando em uma praia paradisíaca. "Paz e conforto", escreveu a artista na legenda da publicação no Instagram.