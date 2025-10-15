Adam Levine e esposa vendem mansão de luxo na Califórnia por R$ 326 milhões

Adam Levine, 46, vocalista do Maroon 5, e Behati Prinsloo, 37, modelo da Victoria's Secret, venderam recentemente sua mansão luxuosa em Montecito (Califórnia), três meses após listá-la no mercado.

O que aconteceu

O negócio foi fechado por US$ 60 milhões (cerca de R$ 326 milhões, na cotação atual), segundo o site TMZ. O casal lucrou: a propriedade havia sido comprada em 2022 por US$ 52 milhões (aproximadamente R$ 283 milhões).

O comprador permanece em sigilo, mas Levine e Prinsloo têm um histórico de vendas estreladas. Entre seus clientes passados estão Ellen DeGeneres, John Mayer e o ex-casal Ben Affleck e Jennifer Garner.