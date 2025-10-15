A Fazenda: Fernando, Rayane e Yoná estão na 4ª roça da edição

A quarta roça de A Fazenda 2025 está formada com Fernando, Rayane e Yoná. Matheus escapou da berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro. Agora, você vota em quem deve ficar na disputa, o menos votado será eliminado na quinta-feira.
Como a roça foi formada
Poder do lampião
Wallas, o vencedor da Prova de Fogo, entregou o poder laranja para Carol e ficou com o branco. Com ele, o peão trocou todos os moradores da baia. Saíram Yoná, Martina, Toninho e Will e entraram a Duda, Saory, Rayane e Tàmiris.
Indicação do Fazendeiro
Dudu Camargo, fazendeiro pela segunda vez na edição, começou falando de Nizam e apontando que gostaria que ele estivesse na roça, mas que ele teve um atrito com Fernando sobre suas atitudes. Ele, então, indicou Fernando. "Fernando, você vai! Você se resolva com o Nizam e quem saiba você se resolva com ele!"
A indicação de Fernando foi celebrada pelos demais peões da casa.
Quem votou em quem
- Martina votou em Mesquita;
- Saory votou em Carol;
- Créo votou em Yoná;
- Mesquita votou em Yoná;
- Yoná votou em Carol;
- Fernando votou em Maria;
- Matheus votou em Mesquita;
- Michelle votou em Yoná;
- Maria votou em Mesquita;
- Gaby votou em Carol;
- Rayane votou em Yoná;
- Nizam votou em Yoná;
- Wallas votou em Yoná;
- Tàmires votou em Carol;
- Walério votou em Yoná;
- Duda votou em Carol;
- Carol votou em Yoná;
- Fabiano votou em Yoná;
- Kathy votou em Yoná;
- Shia votou em Yoná;
- Toninho votou em Yoná;
- Will votou em Mesquita.
Com o poder laranja em mãos, Carol anulou os votos recebidos. Com isso, Yoná ocupa o segundo banco da roça com 12 votos. "Eu não salvaria essa senhora", apontou Carol.
Baia e resta um
Yoná, a mais votada, puxou Rayane para a roça: "Vamos mostrar os seios juntas". A peoa citou às vezes em que a peoa mostrou os seios na casa, mesmo com os mamilos tampados.
Já Matheus foi 'esquecido' no resta um por Saory: "Não tenho nem o que falar", lamentou. Ele vetou Fernando de fazer a prova.
Prova do Fazendeiro
Com uma pitada de sorte, a Prova do Fazendeiro também exigiu a memória dos competidores. Yoná foi a primeira a deixar a disputa que consagrou Matheus o fazendeiro da semana.
