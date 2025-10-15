SplashUOL
A Fazenda: Fernando, Rayane e Yoná estão na 4ª roça da edição

A Fazenda 2025: Matheus vence a Prova do Fazendeiro
A Fazenda 2025: Matheus vence a Prova do Fazendeiro Imagem: Antonio Chahestian/RECORD

A quarta roça de A Fazenda 2025 está formada com Fernando, Rayane e Yoná. Matheus escapou da berlinda ao vencer a Prova do Fazendeiro. Agora, você vota em quem deve ficar na disputa, o menos votado será eliminado na quinta-feira.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 4ª roça?

Como a roça foi formada

Poder do lampião

A Fazenda 2025: Wallas ficou com um poder e entrou o segundo para Carol
A Fazenda 2025: Wallas ficou com um poder e entrou o segundo para Carol Imagem: Reprodução/RecordPlus

Wallas, o vencedor da Prova de Fogo, entregou o poder laranja para Carol e ficou com o branco. Com ele, o peão trocou todos os moradores da baia. Saíram Yoná, Martina, Toninho e Will e entraram a Duda, Saory, Rayane e Tàmiris.

Indicação do Fazendeiro

Dudu Camargo, fazendeiro pela segunda vez na edição, começou falando de Nizam e apontando que gostaria que ele estivesse na roça, mas que ele teve um atrito com Fernando sobre suas atitudes. Ele, então, indicou Fernando. "Fernando, você vai! Você se resolva com o Nizam e quem saiba você se resolva com ele!"

A indicação de Fernando foi celebrada pelos demais peões da casa.

A Fazenda 2025: Dudu Camargo faz sua indicação
A Fazenda 2025: Dudu Camargo faz sua indicação Imagem: Reprodução/RecordPlus
Quem votou em quem

  • Martina votou em Mesquita;
  • Saory votou em Carol;
  • Créo votou em Yoná;
  • Mesquita votou em Yoná;
  • Yoná votou em Carol;
  • Fernando votou em Maria;
  • Matheus votou em Mesquita;
  • Michelle votou em Yoná;
  • Maria votou em Mesquita;
  • Gaby votou em Carol;
  • Rayane votou em Yoná;
  • Nizam votou em Yoná;
  • Wallas votou em Yoná;
  • Tàmires votou em Carol;
  • Walério votou em Yoná;
  • Duda votou em Carol;
  • Carol votou em Yoná;
  • Fabiano votou em Yoná;
  • Kathy votou em Yoná;
  • Shia votou em Yoná;
  • Toninho votou em Yoná;
  • Will votou em Mesquita.

Com o poder laranja em mãos, Carol anulou os votos recebidos. Com isso, Yoná ocupa o segundo banco da roça com 12 votos. "Eu não salvaria essa senhora", apontou Carol.

Baia e resta um

Yoná, a mais votada, puxou Rayane para a roça: "Vamos mostrar os seios juntas". A peoa citou às vezes em que a peoa mostrou os seios na casa, mesmo com os mamilos tampados.

Já Matheus foi 'esquecido' no resta um por Saory: "Não tenho nem o que falar", lamentou. Ele vetou Fernando de fazer a prova.

A Fazenda 2025: Matheus sobra no resta um
A Fazenda 2025: Matheus sobra no resta um Imagem: Reprodução/RecordPlus

Prova do Fazendeiro

Com uma pitada de sorte, a Prova do Fazendeiro também exigiu a memória dos competidores. Yoná foi a primeira a deixar a disputa que consagrou Matheus o fazendeiro da semana.

A Fazenda 2025: Matheus na Prova do Fazendeiro
A Fazenda 2025: Matheus na Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/RecordPlus

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 4ª roça?

