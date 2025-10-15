A Fazenda: Fernando, Rayane e Yoná estão na 4ª roça da edição

A Fazenda 2025: Wallas ficou com um poder e entrou o segundo para Carol Imagem: Reprodução/RecordPlus

Wallas, o vencedor da Prova de Fogo, entregou o poder laranja para Carol e ficou com o branco. Com ele, o peão trocou todos os moradores da baia. Saíram Yoná, Martina, Toninho e Will e entraram a Duda, Saory, Rayane e Tàmiris.

Indicação do Fazendeiro

Dudu Camargo, fazendeiro pela segunda vez na edição, começou falando de Nizam e apontando que gostaria que ele estivesse na roça, mas que ele teve um atrito com Fernando sobre suas atitudes. Ele, então, indicou Fernando. "Fernando, você vai! Você se resolva com o Nizam e quem saiba você se resolva com ele!"

A indicação de Fernando foi celebrada pelos demais peões da casa.