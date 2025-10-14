Você notou? Três falhas prejudicam final de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

Mesmo assim, o pai do filho de Fátima não demonstra qualquer atitude em relação à gravidez dela - além de humilhar a ex em toda ocasião. Do mesmo modo, a cobrança de Fátima sobre César não passa de diálogos informais.

Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo/Manoella Mello

Fátima não vai 'colocar' César na Justiça? Mesmo sabendo da herana, a agora atendente de padaria não fez nenhuma ameaça de entrar com uma ação judicial ou pelo menos buscar um advogado para auxiliar nessa questão.

Sem cobrar o pai da criança devidamente, Fátima deixará o filho para Raquel (Taís Araújo) criar. Ela alegará que não tem condições financeiras e a avó cuidará do menino com Ivan (Renato Góes).

Fátima sabe que o César herdou 50% da fortuna da Odete e até agora não meteu ele na Justiça pra pagar a pensão. Ela está grávida de um cara tão bilionário quanto o Afonso, ou seja, o golpe dela deu certo no remake. Mas não há nexo algum.#Valetudo pic.twitter.com/tEC6z7huje -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 12, 2025

Parceria tóxica com o inimigo

De acordo com a sinopse do final, César e Fátima se unirão novamente mesmo após todas as humilhações. Na primeira versão, César, apesar de tóxico, não ficou rico, mas se lembrou de Fátima na primeira oportunidade que teve de ascender na vida: propôs um casamento de fachada com um príncipe italiano. No fim, eles formaram um trisal e os dois oportunistas se deram bem.