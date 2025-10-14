Virginia, Zé Felipe e Castela devem se encontrar em casamento de cantora

Virginia, 26, Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21, devem se encontrar pessoalmente hoje no casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro. As informações são do Extra.

O que aconteceu

Segundo a publicação, ex-casais devem se encontrar. Além de Virginia, Zé e Ana, Gustavo Mioto também foi convidado.

No domingo, Ana Castela e Zé Felipe deram um beijo durante a gravação do Passa ou Repassa (SBT). Antes disso, os dois apareceram juntos em diversas ocasiões, mas não haviam demonstrado nada em público.