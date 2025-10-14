Morte, crueldade animal e briga: os problemas na saga 'Velozes e Furiosos'

"Velozes e Furiosos" é uma das sagas de ação mais famosas do cinema, mas a bilheteria considerada decepcionante do último longa pode ter freado a produção do capítulo final da franquia. No entanto, este está longe de ser o único problema envolvendo a produção dos 11 filmes da saga. .

Vin Diesel x The Rock

Um dos capítulos mais públicos dos bastidores da franquia foi a intensa rixa entre seus dois maiores astros, Vin Diesel e Dwayne "The Rock" Johnson.

Tudo começou em 2016, quando The Rock, que integrou o elenco a partir do quinto filme, fez um desabafo público em suas redes sociais criticando a falta de profissionalismo de alguns colegas homens, sem citar nomes, que rapidamente foram associados a Diesel.