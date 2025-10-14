DJ com 'maior bumbum do Brasil' posa nua: 'Sensualidade não tem idade'

Vanessa Ataídes, conhecida por ter 130 cm de bumbum, posou nua para uma revista.

O que aconteceu

A dona do maior bumbum do Brasil é a capa da nova edição da revista Sexy. O ensaio fotográfico foi lançado ontem.

A DJ celebrou a conquista. "Ser capa da Sexy sempre foi um sonho e também uma forma de afirmar o poder e a sensualidade da mulher real. Eu quis mostrar que sensualidade não tem idade nem padrão. É atitude, é presença", declarou à Quem.