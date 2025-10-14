Val Marchiori é internada para dar início à quimioterapia: 'Muito medo'

Val Marchiori, 51, foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar início ao tratamento contra o câncer de mama.

A influenciadora colocará nesta manhã um cateter e passará pela primeira sessão de quimioterapia. Nas redes sociais, Val falou sobre seus sentimentos diante da nova fase. "Muita fé em Deus, muito medo também, não vou negar. É muito difícil, muito assustador, é Deus em primeiro lugar e muita oração", disse em um vídeo publicado antes da internação.

A socialite também postou uma foto segurando um crucifixo, simbolizando sua fé e esperança. "Hoje começo um novo capítulo da minha história. De mãos dadas com meus filhos e meu marido, sigo para o hospital com o coração cheio de fé", escreveu.