Locutor que se ofendeu com comentário de Bonner guarda mágoa de Pelé

Aos 62, Téo José tem mais de 30 anos de carreira. Já narrou jogos e corridas na TV Manchete, na Jovem Pan, no SBT, na Fox Sports e foi narrador oficial do Festival Folclórico de Parintins. Trabalhou na Band entre 2014 e 2018, e desde o ano passado trabalha na TV Sucesso, de Goiânia.

Guarda mágoa de Pelé desde a infância. Em entrevista ao UOL em 2020, relembrou o dia em que foi ver um jogo do Goiás, seu time do coração, contra o Santos: "Com um papelzinho e uma caneta, passei pelo Pelé e disse: 'Pelé, me dá um autógrafo, por favor?''. E ele, todo bravo: 'Agora, não, garoto. Agora, não'. Saí totalmente decepcionado".

Seu ídolo é Rivelino. "Em 1975, o Fluminense da Máquina Tricolor, com Rivelino, jogou um amistoso no Serra Dourada contra o Goiás. E eu fui de mascote. Pedi um autógrafo, ele me deu e, hoje, além do autógrafo, tenho uma camisa autografada dele. Rivelino é meu maior ídolo do futebol. Pelé é rei, mas eu tenho essa mágoa", contou.

Já passou perrengues durante as narrações. Téo já fez xixi em garrafas de plástico enquanto narrava: "Quando é jogo, é mais tranquilo, porque é mais rápido. Mas em narração de Fórmula 1, é complicadíssimo. A transmissão de Indianápolis, por exemplo, não dura menos que 3h30. Não há tempo. Então, eu levava duas garrafas vazias e fazia xixi na garrafinha".

Téo gosta de usar expressões de músicas e novelas populares em seu trabalho. "Tem uma expressão de uma música do Vitor Kley que eu gosto de usar: 'adrenalizou'. Esses dias, estava assistindo a uma entrevista dele e lembrei que fazia tempo que eu não falava essa palavra. Anotei lá no meu papel para voltar a falar. 'Gol para dilatar a pupila' também é uma expressão que tirei de música. Sempre dividido as expressões entre automobilismo e futebol", contou.