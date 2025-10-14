Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 15/10 a 18/10

A Globo não divulgará oficialmente os resumos dos últimos capítulos de "Vale Tudo". A seguir, você confere o que acontecerá de acordo com apuração de Splash.
Quarta, 15 de outubro
Continua movimentação de Heleninha e Celina na delegacia. Heleninha se embriaga e acredita que matou Odete. Ela se entrega à polícia. Celina é liberada. Eugênio serve almoço na mansão dos Roitman. Cesar vai à padaria onde Fátima trabalha. Cabelo de Afonso começa a crescer após passagem de tempo de dois meses. Maria de Fátima aparece com barriga de sete meses após nova passagem de tempo de quatro meses. Solange aparece com barriga de nove meses. Afonso segue debilitado. Raquel e Ivan aparecem em nova casa. Fátima e Raquel aparecem em meio a antigo apartamento de Rubinho vazio.
Quinta, 16 de outubro
Sexta, 17 de outubro
Marco Aurélio aparece em delegacia. Tiago visita Marco Aurélio em delegacia. Fátima segue trabalhando em padaria. Liberada pela polícia, Heleninha aparece ao lado deCelina, Eugênio, Renato e Tiago aparecem juntos na mansão dos Roitman. Fátima e César encontram Carvana no haras. Freitas surge em bangalô paradisíaco ao lado de Will, novo personagem. Afonso, Solange, Sardinha e os gêmeos celebram a vida em praia. Raquel e Ivan recebem amigos e familiares em sua nova mansão.
Sábado, 18 de outubro
Reapresentação do último capítulo.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
