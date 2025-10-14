Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 15/10 a 25/10

Quinta, 23 de outubro

Jaques assume suas falcatruas contra Leo, e Davi assiste à live transmitida por Breno. Breno se desespera ao perceber que fez uma transmissão ao vivo da conversa entre Leo e Jaques. Ivy afirma que Davi está apaixonado por Bárbara. Breno pede que Caco volte para casa. Sofia acredita que Leo é culpada por sua volta para a mansão. Samuel confronta Jaques pela morte de Abel, e Filipa se impressiona com o descontrole do cunhado. Jaques tem um pesadelo com Abel. Bárbara afirma a Romano que deseja participar do esquema de Heidegger. Danilo se incomoda com o a forma como Jaques fala de Filipa para Ricardo. Ivy aconselha Davi sobre Bárbara. Paula alerta Leo sobre o estado de Sofia. Ricardo sugere que Samuel acione Jaques sobre as peças de Mianmar, para não prejudicar a Boaz.

Sexta, 24 de outubro

Samuel decide doar as peças de Mianmar e fazer um comunicado oficial sobre a situação da Boaz, e Ricardo o admira. Sofia volta a falar normalmente com Leo e diz que Leoa quer dizer mãe. Chega o dia da audiência pela guarda da menina. Filipa afirma a Samuel que deseja cuidar de Sofia. Breno, Caco, Stephany e Leo organizam o desfile de lançamento da nova coleção. Leo dá seu depoimento na audiência. A juíza concede a guarda de Sofia para Filipa, e Jaques comemora. Jaques pede que Isabela volte para Portugal.

Sábado, 25 de outubro

Leo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita tatuar Nina, e os dois se beijam. Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa. Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos. Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo. Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe.