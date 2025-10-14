Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 15/10 a 25/10

A polícia anuncia a Celso que Sandra está morta. Estela tem uma vaga lembrança de sua identidade, e agradece a Túlio. Francine ensina Maria Divina a dançar. Inês diz a Ernesto que Sandra morreu. Olga retorna à pensão de Margarida. Paula alerta Túlio sobre seus sentimentos por Estela. Asdrúbal pega o mapa das esmeraldas por engano, e Cunegundes, Quinzinho e Medeia decidem ir atrás do professor. Todos comentam a suposta morte de Sandra. Celso ordena o início do enterro, e Inês se desespera.

Quinta, 16 de outubro

Inês consegue despistar Celso, e faz Sandra despertar. Dita se recupera e conta a Tamires sobre o ocorrido com Sandra. Cunegundes afirma a Medeia que Asdrúbal não pode saber sobre o mapa que carrega no sapato. Samir confessa que gostaria de ser o filho sumido de Candinho. Paixão revela a Lúcio que seus exames de saúde pioraram. Araújo devolve os vestidos de Olga para Haydée. Estela dança com Túlio, e os dois se beijam. Celso faz um pronunciamento na rádio chamando por Estela. Sandra procura Celso.

Sexta, 17 de outubro

Celso repreende a armação de Sandra. Estela faz esforço para lembrar sua identidade. Lauro conta a Ernesto sobre o estado de saúde de Paixão. Dita afirma que será feliz com Candinho. Quincas consegue se aproximar de Sônia. Samir ajuda Zulma a enganar o delegado. Maria Divina sugere que Francine viaje para o interior. As fãs de Dita fazem fila na porta do dancing, e Vermelho se preocupa com o destino do lugar.

Sábado, 18 de outubro