Quem é humorista condenado por piada preconceituosa com ex-reality

A Justiça de São Paulo condenou o humorista Marcelo Duque a pagar uma indenização de R$ 10 mil à Bianca Sessa, conhecida por ter participado da 3ª temporada do programa "Casamento às Cegas" (Netflix). O comediante ainda tem o direito de recorrer da sentença.

Decisão se deu após o humorista fazer uma piada considerada capacitista e preconceituosa sobre uma deficiência congênita da jovem. O episódio aconteceu em 2022, durante um show de stand-up.

Bianca Sessa, que é portadora de uma deficiência congênita e não possui a mão esquerda, foi alvo do comediante em um vídeo que circulou pela internet. Ele debochou do fato de Bianca ter buscado um casamento em um reality show, destacando que ela não tinha a mão esquerda, onde tradicionalmente se usa a aliança matrimonial.