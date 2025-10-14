Influencer preso pela PF exigiu relógios de convidados de casamento

Buzeira chegou a cursar o ensino superior em tecnologia do comércio exterior. Ele trabalhou na DB Schenker, empresa alemã, mas acabou saindo do cargo. "Estava insatisfeito porque não consegui subir de cargo e as pessoas me perseguiam lá dentro por causa do meu estilo periférico. Vi que eu não me encaixava ali", disse ao Jornal de Brasília.

Ele começou com os sorteios rifando a própria moto em 2020. Segundo Buzeira, ganhou R$ 40 mil nesse primeiro sorteio. Seguiu no ramo firmando parcerias com outros influenciadores e chama os sorteios de "ação". Ao jornal de Brasília, diz ter investido no marketing digital, que teria rendido um lucro de R$ 3 milhões.

Com o tempo, começou a levar uma vida de ostentação. É dono de vários carros de luxo e viajou para lugares como Dubai, Inglaterra e França, sempre de classe executiva.

Em 2022, ele já havia sido citado em ação da PF sobre investigação de jogos de loteria — as rifas e sorteios seriam ilegais. A PF fez busca e apreensão na casa do influenciador. "Levaram todos os meus veículos, mas nada foi comprovado contra mim. Isso, na verdade, acabou me dando mais um empurrãozinho, pois foi o que me fez viralizar na internet", disse Buzeira. Os bens foram devolvidos, mas a investigação continuou na 1ª Vara de Crimes Tributários do Foro criminal da Barra Funda, em São Paulo.

Em 2023, Buzeira presenteou Neymar com um colar milionário. Na época, o influenciador afirmou que a peça era de ouro e valia R$ 2 milhões.