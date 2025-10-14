Perito criminal faz simulação de cena e revela quem matou Odete Roitman

Maria de Fátima (Bella Campos) é a principal suspeita entre os cinco listados pela autora Manuela Dias. Considerando a empunhadura perfeita da arma, a trajetória balística e a marca na parede, é provável que o autor do disparo não seja uma pessoa alta. O perito não se lembrou de personagens com baixa estatura, mas Maria de Fátima tem cerca de 1m62cm — a vítima tem cerca de 1m64cm.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Cesar (Cauã Reymond) são os mais altos do grupo. O primeiro tem cerca de 1m80cm, enquanto o segundo chega a 1m82cm. Celina (Malu Galli) tem 1m73, enquanto Heleninha (Paola Oliveira) bate 1m70cm. É possível que uma pessoa alta efetue o disparo de baixo para cima, como aponta a simulação da trajetória balística. Porém, não estaríamos considerando a empunhadura perfeita, conforme sugere a cena que mostra a morte de Odete.

Perito criminal apontou duas inconsistências apresentadas nas cenas. A primeira é de que nenhum personagem se preocupou em disfarçar as digitais no momento em que estiveram no quarto de Odete Roitman. Com isso, quem não cometeu o crime arriscou ser acusado injustamente por deixar material biológico no local.

O segundo ponto envolve as câmeras de segurança. Normalmente, elas apresentam os horários, facilitando a identificação cronológica. Dessa forma, seria mais fácil desvendar o crime entendendo qual foi a ordem de pessoas que entraram no quarto.

Se a primeira pessoa entrou para matar e foi embora sem executar, não existe lógica. Ou seja, precisa ser a primeira pessoa que entrou no local. Vai depender muito da escritora, tudo pode acontecer. Mas, na cabeça de um perito, isso é totalmente divergente

Eduardo Llanos

Também é possível que Odete tenha simulado a própria morte, segundo o especialista. Llanos aponta que a região do corpo em que Odete foi atingida pode não ser fatal, conforme as condições do disparo. "Ela pode ter subornado autoridades e simplesmente sumido porque estava sendo ameaçada por muita gente. É o que eu faria", analisou o perito.