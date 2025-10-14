Os 5 filmes mais assistidos da Netflix no primeiro semestre de 2025

No mais recente Relatório de Engajamento da Netflix, a gigante do streaming revelou os títulos que mais prenderam a atenção dos assinantes entre janeiro e junho de 2025. Foram mais de 95 bilhões de horas assistidas no período — somando séries, filmes, animações e documentários.

Abaixo, os cinco campeões de audiência da plataforma no primeiro semestre do ano.

1. De Volta à Ação (2025) - 165 milhões de visualizações

O encontro entre Jamie Foxx, Cameron Diaz e Glenn Close resultou em um sucesso explosivo. Na trama, um casal de ex-agentes secretos tenta levar uma vida normal após anos de missões clandestinas, escondendo o passado para criar os filhos em paz. Tudo muda quando um vídeo viral expõe um detalhe impossível para um cidadão comum — e reabre velhas caçadas.