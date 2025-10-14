SplashUOL
Dona de Mim

O que acontece com Sofia? Promessa de vilão muda tudo em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Elis Cabral dá vida a Sofia em sua primeira novela, 'Dona de Mim'
Elis Cabral dá vida a Sofia em sua primeira novela, 'Dona de Mim' Imagem: Arquivo pessoal

A briga pela guarda de Sofia (Elis Cabral) toma grandes proporções nesta quarta-feira (15) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo e Samuel discutem pela guarda de Sofia. Ryan acompanha Kami ao podcast de Jonathan e Silvana, e a moça pede que Ryan respeite o seu tempo.

Yara afirma a Leo que Samuel tem razão em reclamar a guarda de Sofia de volta para sua família. Rosa tem um delírio com Sofia, e Jaques aproveita para dizer à mãe que fará de tudo para ter a menina de volta em sua casa.

Jaques oferece seu apartamento para Filipa. Nina pede que Danilo prove que não quer nada com Felipa.

Sofia confessa a Leo que teme morar com Jaques. Samuel confronta Jaques por conta da guarda de Sofia.

