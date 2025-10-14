6 nomes que correm por fora e podem ter matado Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Em entrevista a Splash, Carol disse que não gravou cenas de Leila com uma arma em mãos, afastando a personagem de uma acusação direta. Mas a atriz não descarta seu papel como cúmplice de Marco Aurélio (Alexandre Nero), considerado um dos principais envolvidos no crime.

Já falei pra todo mundo: nem gravei com a arma na mão. Como vou matar a pessoa sem arma na mão? Só se ela morrer envenenada? Cúmplice, com certeza. Uma coisa que a Leila nasceu pra ser nessa vida foi ser cúmplice. Matar? Acho que ela não seria capaz não.

Casamento de Marco Aurélio e Leila em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Freitas

O funcionário da TCA aparece como suspeito em teorias online após atender uma ligação misteriosa minutos antes do assassinato. O conteúdo da conversa pode ter revelado movimentações no casarão de Odete.

Essa ligação alimenta a possibilidade de que ele tivesse informações importantes ou atuasse como informante, talvez repassando dados que facilitassem o crime. A principal suspeita é que ele falava com Eugênio (Luis Salém), seu affair, e que teria passado informações sobre movimentações estranhas na mansão dos Roitman.