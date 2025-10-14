Nego Di: TJ determina leilão de carros de luxo avaliados em R$ 508 mil

A Justiça do Rio Grande do Sul determinou o leilão de dois veículos de Nego Di. O humorista foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, em junho, por estelionato.

O que aconteceu

Medida faz parte de uma ação de alienação antecipada de bens apreendidos. O instrumento jurídico ocorre quando há risco de desvalorização, deterioração ou dificuldade de manutenção.

Valor total dos bens é de R$ 508.851,90, segundo avaliação realizada em agosto de 2025. A informação foi apurada pela reportagem de Splash.