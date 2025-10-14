D'Angelo, astro do soul e do R&B, morre aos 51 anos

D'Angelo, astro do soul e do R&B, morreu hoje, aos 51 anos, nos Estados Unidos.
O que aconteceu
D'Angelo havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas. O músico estava passando por cuidados paliativos nas últimas duas semanas, mas já estava há meses no hospital, disse uma fonte à revista People. O diagnóstico de câncer não havia sido divulgado antes da morte.
Em maio, o cantor cancelou um show no festival Roots Picnic, após uma cirurgia. Em uma nota, o músico lamentou a ausência e afirmou que cancelou a apresentação "devido a um atraso médico imprevisto" em relação a uma cirurgia feita no início do ano. D'Angelo disse ainda que estava trabalhado em novas músicas no estúdio e animado para ver os fãs em breve.
D'Angelo fez grande sucesso nos anos 1990 e venceu quatro prêmios Grammy. D'Angelo levou o Grammy de melhor álbum de R&B duas vezes: com o disco "Voodoo", em 2001, e com "Black Messiah", em 2014. Ele também levou os prêmios de melhor canção de R&B com "Really Love" e de melhor performance vocal de R&B com "Untitled (How Does It Feel)", seu maior sucesso.
"Untitled (How Does It Feel)" foi seu maior hit, mas fez com que ele se afastasse por alguns anos dos holofotes. Na época, pessoas próximas ao músico afirmaram que ele ficou "desconfortável" e "desapontado" com a repercussão do clipe e com o status de símbolo sexual, o que acentuou problemas pessoais pelos quais ele passava.
Nos anos 2000, D'Angelo passou por dificuldades em razão do vício em álcool e drogas. Ele chegou a ser preso em 2005 por dirigir bêbado e por posse de cocaína e maconha. Na semana seguinte, sofreu um grave acidente de carro. Essa instabilidade fez com que ele alternasse entre períodos de recolhimento e de produtividade musical, com sucesso de vendas e de crítica.
D'Angelo colaborou com artistas como Lauryn Hill, Erykah Badu, Mos Def, Snoop Dogg e Common, além de ter feito parte do coletivo Soulquarians. Seu último lançamento foi a faixa "I Want You Forever", uma colaboração com Jay-Z lançada em 2024 para o filme "O Livro de Clarence". No ano passado, o músico Raphael Saadiq confirmou que D'Angelo estava trabalhando em novas músicas.
Ele deixa dois filhos e uma filha. O músico, que nunca foi casado, teve seu primogênito com a cantora de R&B Angie Stone. Ela morreu em um acidente de carro em março deste ano.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.