D'Angelo, astro do soul e do R&B, morre aos 51 anos

D'Angelo fez grande sucesso nos anos 1990 e venceu quatro prêmios Grammy. D'Angelo levou o Grammy de melhor álbum de R&B duas vezes: com o disco "Voodoo", em 2001, e com "Black Messiah", em 2014. Ele também levou os prêmios de melhor canção de R&B com "Really Love" e de melhor performance vocal de R&B com "Untitled (How Does It Feel)", seu maior sucesso.

"Untitled (How Does It Feel)" foi seu maior hit, mas fez com que ele se afastasse por alguns anos dos holofotes. Na época, pessoas próximas ao músico afirmaram que ele ficou "desconfortável" e "desapontado" com a repercussão do clipe e com o status de símbolo sexual, o que acentuou problemas pessoais pelos quais ele passava.

Nos anos 2000, D'Angelo passou por dificuldades em razão do vício em álcool e drogas. Ele chegou a ser preso em 2005 por dirigir bêbado e por posse de cocaína e maconha. Na semana seguinte, sofreu um grave acidente de carro. Essa instabilidade fez com que ele alternasse entre períodos de recolhimento e de produtividade musical, com sucesso de vendas e de crítica.

D'Angelo colaborou com artistas como Lauryn Hill, Erykah Badu, Mos Def, Snoop Dogg e Common, além de ter feito parte do coletivo Soulquarians. Seu último lançamento foi a faixa "I Want You Forever", uma colaboração com Jay-Z lançada em 2024 para o filme "O Livro de Clarence". No ano passado, o músico Raphael Saadiq confirmou que D'Angelo estava trabalhando em novas músicas.

Ele deixa dois filhos e uma filha. O músico, que nunca foi casado, teve seu primogênito com a cantora de R&B Angie Stone. Ela morreu em um acidente de carro em março deste ano.