Adeus, MTV Brasil: 8 momentos icônicos do canal que chega ao fim em 2025

A partir do dia 1º de janeiro de 2026, os canais musicais da MTV deixam de existir no Brasil. O canal fez história na década de 90, moldando o gosto musical e cultural de uma geração.

Splash reuniu os momentos mais icônicos da MTV Brasil:

Fluminense 12 x MTV 0

A emissora formou um time de músicos e VJs para entrar em campo contra o Fluminense em 1997. A disputa aconteceu porque o canal estava patrocinando o tricolor carioca na época. O placar? Fluminense 12 x MTV 0.