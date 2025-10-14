SplashUOL
Assine UOL
Televisão

Adeus, MTV Brasil: 8 momentos icônicos do canal que chega ao fim em 2025

De Splash, em São Paulo
A partir do dia 1º de janeiro de 2026, os canais musicais da MTV deixam de existir no Brasil.
A partir do dia 1º de janeiro de 2026, os canais musicais da MTV deixam de existir no Brasil. Imagem: Divulgação

A partir do dia 1º de janeiro de 2026, os canais musicais da MTV deixam de existir no Brasil. O canal fez história na década de 90, moldando o gosto musical e cultural de uma geração.

Splash reuniu os momentos mais icônicos da MTV Brasil:

Fluminense 12 x MTV 0

A emissora formou um time de músicos e VJs para entrar em campo contra o Fluminense em 1997. A disputa aconteceu porque o canal estava patrocinando o tricolor carioca na época. O placar? Fluminense 12 x MTV 0.

Cazé coloca fogo no cenário

O VJ Cazé Peçanha "aproveitou" o último episódio do Teleguiado para destruir o cenário. Ao vivo, ele incendiou o espaço.

João Gordo x Dado Dolabella

Dado Dolabela e João Gordo brigam ao vivo na MTV
Dado Dolabela e João Gordo brigam ao vivo na MTV Imagem: Reprodução/MTV

Dado Dolabella foi convidado para o Gordo a Go-Go, talk show de João Gordo, em 2003. A participação não acabou nada bem: o cantor se irritou com o apresentador e tirou várias armas brancas de uma caixa. Os dois começaram a se enfrentar e quase partiram para a agressão física.

Continua após a publicidade

Bronca de Caetano Veloso


No VMB 2004, Caetano Veloso se revoltou ao vivo por falhas no som enquanto se apresentava com David Byrne. Ele interrompeu o show e pediu: "MTV, bota essa porr* para funcionar. Toma vergonha na cara, vamos começar do começo".

Hermes & Renato

28.mar.2013 - Os humoristas Felipe Torres (Boça), Marco Antonio Alves (Vo Lurdes), Fausto Fanti (Padre Gato) e Adriano Silva (Joselito) em 2013, quando o grupo voltou para a MTV
28.mar.2013 - Os humoristas Felipe Torres (Boça), Marco Antonio Alves (Vo Lurdes), Fausto Fanti (Padre Gato) e Adriano Silva (Joselito) em 2013, quando o grupo voltou para a MTV Imagem: Fabio Braga/Folhapress
Continua após a publicidade

É difícil escolher um momento do programa, que por si só fez história. Com as esquetes mais imprevisíveis da televisão brasileira, Hermes & Renato conquistou a audiência da MTV.

Beija-sapo

"Beija Sapo" (2005-2007): Apresentado por Daniela Cicarelli, na MTV, o programa apresentou versão de beijo gay com homens e mulheres
"Beija Sapo" (2005-2007): Apresentado por Daniela Cicarelli, na MTV, o programa apresentou versão de beijo gay com homens e mulheres Imagem: Reprodução

O programa de namoro apresentado por Daniela Cicarelli era um sucesso. Em 2005, exibiu um dos primeiros gays da TV aberta, o que rendeu uma temporada só para pessoas do mesmo sexo no ano seguinte.

Patrícia Poeta (Tatá Werneck)

Tatá Werneck viralizou como a repórter poetiza do Comédia MTV. Até hoje, o trecho é lembrado e revivido.

Continua após a publicidade

Titi Muller tem crise de riso

Titi Muller virou meme em 2011 ao não conseguir parar de rir ao ver uma fã se transformando em Adele no Acesso MTV.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.