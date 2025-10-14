SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Michelle Barros detona Dudu Camargo: 'Forçado, sem escrúpulos, manipulador'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
A Fazenda 2025: Michelle Camargo detona Dudu Camargo
A Fazenda 2025: Michelle Camargo detona Dudu Camargo Imagem: Reprodução/RecordPlus

Em uma conversa durante a noite de hoje na área externa da sede de A Fazenda 2025 (Record), Michelle Barros detonou Dudu Camargo.

O que aconteceu

Em uma rodinha de conversa com outros peões, ela criticou o apresentador: "Eu acho que ele é o maior manipulador do jogo, ele é o agente do caos e tem gente na casa que fica aplaudindo ele. Se a gente ignorar ele..."

Shia concordou. "Eu falei pra ele na cozinha, mas o problema é que as pessoas acham engraçado. Não é engraçado."

Fernando também apoiou a jornalista. "Ele é sem escrúpulos. Ele colocou a Gaby, uma das pessoas mais próximas dele, e colocou ela no cavalo. E ela falou: 'Não quero'."

Ele não é engraçado, é forçado, é sem escrúpulos, é mau-caráter, porque usa as pessoas ao bel prazer.
Michelle Barros

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gui?

25.522 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
25.522 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.