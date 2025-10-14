Mari Fernandez e Júlia se casam no interior de SP; cerimônia reúne famosos

A cantora Mari Fernandez, 24, e Júlia Ribeiro, 22, oficializam a união, hoje, em uma fazenda no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Artista cantou durante a entrada da esposa. Ela estava com a voz embargada.

Xandy Avião, Murilo Huff e Lauana Prado estão entre os convidados famosos. Manu Bahtidão foi escolhida como madrinha do casamento.