Mari Fernandez e Júlia se casam no interior de SP; cerimônia reúne famosos

A cantora Mari Fernandez, 24, e Júlia Ribeiro, 22, oficializam a união, hoje, em uma fazenda no interior de São Paulo.
O que aconteceu
Artista cantou durante a entrada da esposa. Ela estava com a voz embargada.
Xandy Avião, Murilo Huff e Lauana Prado estão entre os convidados famosos. Manu Bahtidão foi escolhida como madrinha do casamento.
Mari e Júlia estão juntas há mais de dois anos. Elas ficaram noivas no Dia dos Namorados. "Eu te escolho para a vida toda", escreveu a cantora, um dia antes da festa.
