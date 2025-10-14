Mãe de Vini Jr. comparece a ensaio de Virginia na Grande Rio

Virginia Fonseca, 26, compareceu acompanhada de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., 25, ao seu ensaio da Grande Rio na noite de hoje.

O que aconteceu

Nos bastidores do evento, Fernanda posou para fotos ao lado de carnavalescos, como David Brazil, 56. Apesar de ter publicado vários registros do ensaio, Virginia não incluiu a convidada em nenhum deles.

A influenciadora digital já havia admitido estar disposta a dar uma nova chance ao jogador de futebol. "Por mais que tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver", declarou ela recentemente, ao portal Leo Dias.