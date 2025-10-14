Luis Salem, o Eugênio de 'Vale Tudo', curte férias e exibe tatuagens

Luis Salem, 61, está curtindo férias em Salvador (BA), cidade onde morava até se instalar no Rio de Janeiro (RJ) para gravar "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

O ator publicou nas redes sociais um vídeo curtindo a praia do Porto. "Agora sim, cheguei em casa. Porto da Barra, terça-feira... Olha quem está aqui! Estamos aqui na praia. Viva a Bahia!", festejou ele nos stories de seu Instagram, mostrando os amigos que o acompanhavam na ocasião.

No registro, foi possível ver as tatuagens que Luis possui abaixo do pescoço. O artista tem algumas gravuras florais desenhadas nessa região do corpo, as quais praticamente sumiam dentro do figurino de seu personagem na novela da Globo.