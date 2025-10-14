SplashUOL
Kim Kardashian lança calcinha que simula pelos pubianos; veja quanto custa

De Splash, em São Paulo
Marca de Kim Kardashian lança coleção de calcinhas que simulam pelos pubianos
Marca de Kim Kardashian lança coleção de calcinhas que simulam pelos pubianos Imagem: Reprodução/Instagram

A Skims, marca de roupas da influenciadora Kim Kardashian, lançou uma coleção de calcinhas que simulam pelos pubianos.

O que aconteceu

Novidade foi anunciada hoje no Instagram da marca. A coleção foi batizada de "The Ultimate Bush", que em tradução livre significa "O Arbusto Final".

Cada peça é vendida por R$ 190. A descrição detalha que são feitas à mão, utilizando uma malha super transparente e elástica.

Campanha publicitária da marca abraça a natureza inusitada do produto, afirmando: "Com a nossa nova e ousada calcinha de cabelo falso, o seu carpete pode ser da cor que você quiser".

