Kim Kardashian lança calcinha que simula pelos pubianos; veja quanto custa

A Skims, marca de roupas da influenciadora Kim Kardashian, lançou uma coleção de calcinhas que simulam pelos pubianos.

O que aconteceu

Novidade foi anunciada hoje no Instagram da marca. A coleção foi batizada de "The Ultimate Bush", que em tradução livre significa "O Arbusto Final".

Cada peça é vendida por R$ 190. A descrição detalha que são feitas à mão, utilizando uma malha super transparente e elástica.