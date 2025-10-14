Dudu Camargo indica Fernando Sampaio para a quarta roça de A Fazenda 17

Dudu Camargo indicou Fernando Sampaio para a quarta roça de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

O Fazendeiro da semana iniciou a formação da roça falando com Nizam e apontando que gostaria que ele estivesse na roça, mas que ele teve um atrito com Fernando sobre suas atitudes. Dudu pediu, então, que Fernando explicasse sua treta com o ex-BBB.

O Fazendeiro continuou. "Nizam, você me deu a sugestão para dar oportunidade de, quem sabe, você se tornar Fazendeiro e ter oportunidade de corrigir aquela situação. Mas, acontece o seguinte: E se eu pegar para mim a responsabilidade? Você pode ir para aquele banco?".