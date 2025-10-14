Ícone da Pornochanchada aparece ao lado do caçula, nova capa da G Magazine

Oswaldo, o mais novo dos filhos, cursa Nutrição e atua como modelo e personal trainer. Ele é fruto do relacionamento do ator com Romilda Servim, de 57 anos, com quem David está casado há mais de 30 anos.

O primeiro dos filhos a posar sem roupas foi Davi Cardoso Jr., que fez sucesso como galã nos anos 1990 e início dos 2000. Ele posou duas vezes para a extinta revista "G Magazine" e participou de novelas como "Zazá" e "Estrela de Fogo", além de programas de humor.

Atualmente com 54 anos e longe da televisão, Davi Jr. entrou para a plataforma OnlyFans em fevereiro. Na ocasião, publicou fotos em que aparecia com notas de dólar e reais na cueca, negando estar enfrentando problemas financeiros. "Para você que está falando que eu estou sem dinheiro. Não estou passando fome. Tenho uma Mercedes-Benz e uma moto novinha na garagem, meu apartamento, estou fazendo um show em homenagem a Elvis Presley e ensaiando uma peça", desabafou ele nas redes sociais.

A única filha mulher de David Cardoso, Tallyta Cardoso, hoje com 48 anos, foi capa da revista "Sexy" em 1999, época em que ainda atuava como atriz. Atualmente, ela está afastada da carreira artística, é casada com o personal trainer Vinicius Nascimento e leva uma vida fora dos holofotes.

O único dos quatro filhos que nunca posou nu é o mais velho, James Cardoso. Ele vive em Pernambuco, atua como cineasta, assim como o pai, e também trabalha com a comercialização de azeite artesanal.