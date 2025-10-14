Iate onde Katy Perry e Justin Trudeau foram flagrados custa R$ 15 milhões

Katy Perry, 40, e o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, 53, foram vistos, recentemente, em clima de romance a bordo do iate Caravelle.

O que aconteceu

A embarcação é avaliada em cerca de R$ 15 milhões. As imagens, obtidas pelo Daily Mail, mostram o casal trocando carícias, beijos e abraços enquanto navegavam pela deslumbrante costa da Califórnia.

O Caravelle é um iate de luxo com aproximadamente 24 metros de comprimento, conhecido por sua combinação de design elegante e tecnologia de ponta. Construído para oferecer conforto e exclusividade, ele conta com amplos espaços internos decorados com móveis sofisticados e acabamento em madeira nobre, além de áreas externas ideais para relaxar e apreciar a vista do mar.