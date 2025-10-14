Hugh Jackman busca reconciliação com a ex 2 anos após divórcio, diz site

Dois anos após o divórcio com Deborra-Lee Furness, 69, Hugh Jackman, 56, busca se reconciliar com a ex-mulher. As informações são do site americano Radar Online.

O que aconteceu

O principal motivo para estabelecer a paz são os filhos do ex-casal, Oscar, 25, e Ava, 20. "Já faz dois anos que eles se separaram oficialmente e realmente é hora de deixar o ódio e a raiva de lado", disse uma fonte ao site.

Segundo a fonte, o ator buscava uma reconciliação há tempos, mas levou um tempo para Deborra se sentir pronta. "Resolver todas as questões legais parece ter ajudado porque ela finalmente está se recuperando".